09 settembre 2020

Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Rispetto a eventuali interpretazioni delle parole del ministro Gualtieri richiamo alla necessità di un atteggiamento neutrale ed equilibrato in un processo così delicato gestito da una società quotata". Ad affermarlo in una nota Giulio Centemero, capogruppo della Lega in Commissione Finanze.