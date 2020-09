D'Amico: vende Mt High Courage per 12,65 mln dollari

08 settembre 2020 a

Roma, 8 set. (Adnkronos) - D'Amico International Shipping, attraverso la propria controllata operativa d'Amico Tankers, ha firmato un accordo per la vendita della Mt High Courage, una 'Mr' di portata lorda pari a 46,975tonnellate, costruita nel 2005 presso Stx (Corea del Sud), per un importo pari a 12,65 milioni di dollari. Lo rende noto 'D'Amico. Questo accordo, si legge consente a d'Amico Tankers di generare, alla consegna della nave(stimata tra novembre 2020 e gennaio 2021), circa 8,9 milioni di dollari di cassa, al netto delle commissioni edel rimborso del debito bancario esistente.

Ad oggi, la flotta Dis comprende 42navi cisterna a doppio scafo (Mr, Handysize e Lr1, di cui 22navi di proprietà, 11a noleggio time-chartere 9 a noleggio a scafo nudo), con un'età media relativa alle navi di proprietà e a noleggio a scafo nudo pari a 6,95anni.

"Sono lieto di annunciare la firma di questo accordo per la vendita della Mt High Courage, una nave MR costruita nel 2005 ed una delle più vecchie della nostra flotta. Come affermato più volte in passato - commenta il presidente e ad di d'Amico International Shipping, Paolo d'Amico-, intendiamo posizionare la nostra azienda come armatore ed operatore di una flotta di product tankers estremamente moderna. Questo accordo consente, inoltre, a Dis di generare circa 8,9 milioni di dollari di cassa, riducendo la nostra leva finanziaria netta e migliorando significativamente la nostra posizione di liquidità. Riteniamo che una solida struttura finanziaria sia fondamentale per sostenere il successo della nostra azienda nel lungo termine".