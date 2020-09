Milano: controlli sabato sera, 10 multati perché senza mascherina

06 settembre 2020 a

a

a

Milano, 6 set. (Adnkronos) - La polizia di Milano, durante i controlli di ieri in zona Garibaldi per la movida del sabato sera, ha contestato dieci violazioni amministrative per mancato uso della mascherina dall'importo totale di 2.800 euro, se pagate in cinque giorni, o 4mila euro se estinte oltre. I controlli, per lo più nei pressi della fermata della metro e in stazione, hanno portato all'identificazione di 261 persone, di cui 25 con precedenti.

E' stato trovato un grinder per la triturazione di droghe e sequestrato un coltello a serramanico.

Durante la serata, quattro minori sono stati indagati in stato di libertà per possesso di arma da taglio e per detenzione ai fini di spaccio di droga. Avevano con sé due coltelli, martelletti frangi-vetro e oltre 9 grammi circa di marijuana suddivisa in varie dosi. Il personale Atm ha contestato 114 violazioni per mancanza di titoli di viaggio.