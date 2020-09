Elezioni: De Micheli, 'cittadini premieranno serietà Pd durante emergenza'

06 settembre 2020 a

Cernobbio (Como), 6 set. (Adnkronos) - "Credo che gli italiani e gli elettori che andranno al voto il 20 settembre sappiano con quanta serietà il Pd ha affrontato questa gravissima emergenza. Se ne sono resi conto e c'è stato anche un riconoscimento internazionale rispetto alle attività del governo e alle scelte a cui il Pd ha dato un contributo determinante in questo tempo così faticoso". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture ed esponente del Pd, Paola De Micheli, a margine del forum Ambrosetti di Cernobbio. Il 20 e il 21 settembre "ci sarà un riscontro molto positivo, anche rispetto al governo di alcuni governatori oggi in carica. La serietà -ha spiegato- verrà ripagata dal voto. Al di là dei sondaggi c'è una percezione molto forte del fatto di essersi sentiti un po' più al sicuro che in altri Paese".