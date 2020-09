Berlusconi: Salvini, 'non l'ho disturbato ma mi sono sincerato di sue condizioni'

06 settembre 2020 a

Cernobbio (Como), 6 set. (Adnkronos) - "Ieri mi sono sincerato delle sue condizioni tramite alcune persone a lui vicine. Non sono abituato a disturbare qualcuno che è in un letto di ospedale, però gli rimando i miei auguri più forti". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine del forum Ambrosetti di Cernobbio, a chi gli chiedeva se avesse sentito Silvio Berlusconi, positivo al Covid e ricoverato all'ospedale San Raffaele a Milano. "Le notizie sono positive e non vedo l'ora di tornare a incontrarlo non a distanza ma in presenza", ha aggiunto.