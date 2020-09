Ue: Mattarella, 'cittadini in ansia, rapidità su Recovery Fund e piani nazionali'

05 settembre 2020 a

Cernobbio, 5 set. (Adnkronos) - "I cittadini europei vivono con ansia il presente, nel timore di una seconda ondata, guardano al futuro con incertezza" e anche per questo "il progetto di approvazione dei meccanismi di governo del fondo per la ripresa devono procedere necessariamente con grande rapidità, in modo da rendere disponibili le risorse necessarie a inizio 2021". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando di Europa al Forum di Cernobbbio. "Con medesima sollecitudine devono essere preparati i piani nazionali di rilancio per essere sottoposti all'approvazione degli organi comunitari", ha aggiunto.