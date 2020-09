Ue: conferenza Zingaretti, Gualtieri e Amendola su Recovery fund

05 settembre 2020 a

a

a

Roma, 5 set. (Adnkronos) - Questa mattina alle 11.30 al Nazareno il segretario del Pd Nicola Zingaretti, insieme al vicesegretario Andrea Orlando e alla presidente Valentina Cuppi, presenta alla stampa il contributo del Partito Democratico alle linee guida per il Recovery Fund, alla presenza del Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e del Ministro degli Affari europei Enzo Amendola. I lavori saranno trasmessi in streaming sulla pagina Facebook del Pd. Così l'ufficio stampa del Pd in una nota.