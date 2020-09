Fisco: Conte, 'team esperti per riforma che manca da 40 anni'

05 settembre 2020 a

a

a

Cernobbio, 5 set. (Adnkronos) - Il premier Giuseppe Conte vuole perseguire "una riforma organica del sistema fiscale", che è tra le urgenze del Governo. "Sono decenni, circa 40 anni, che il sistema non gode di una riforma organica, sistemica, ci sono stati tanti interventi affastellati senza un disegno organico". Ora, invece, "c'è un team di esperti che ci sta lavorando, ci sta affiancando e stiamo lavorando per definire una riforma".

E ancora: "Avendo già posto le basi per una digitalizzazione sempre più intensa dei pagamenti riteniamo che quella sia la strada per contrastare il lavoro e l'ecnomia sommersa che tanto ci fa male".

Un meccanismo di "incentivi sui pagamenti digitali arriverà già dal primo dicembre", e porterà all'incentivo dei pagamenti digitali "senza però almeno nella prima fase penalizzare i pagamenti in contanti, così non creiamo allarme sociale. Noi confidiamo in una prassi virtuosa che si diffonderà sempre più".