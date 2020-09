Scuola: Gallera, 'tavolo di lavoro con pediatri per linee guida'

04 settembre 2020 a

Milano, 4 set. (Adnkronos) - In vista della prossima riapertura delle scuole, la Regione Lombardia è pronta ad istituire un gruppo di lavoro, presso la Direzione generale Welfare, per definire le linee guida e i protocolli da attuare in caso di positività, le procedure di isolamento e di contact tracing. "Andremo ad armonizzare le norme e l'iter per garantire interventi rapidi e sicuri, anche in termini diagnostici e di anamnesi", ha spiegato l'assessore al della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

"Le procedure per garantire la sicurezza sanitaria alla riapertura delle scuole – ha spiegato Gallera - sono una nostra priorità, sulla quale stiamo lavorando da tempo. Nei prossimi giorni avremo un momento di confronto operativo anche con i rappresentanti dei pediatri", ha aggiunto. Proseguono intanto senza sosta i test sierologici agli insegnanti e agli operatori scolastici non docenti che in Lombardia sono 206.687.