Cernobbio (Como), 4 set. (Adnkronos) - "Io, come sempre, quando promuovo una campagna penso a quello che voglio ottenere e quindi stiamo pensando al sì". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine del forum Ambrosetti di Cernobbio, rispondendo a chi gli chiedeva se una vittoria del no al referendum sul taglio dei parlamentari potesse rappresentare un rischio per la tenuta del governo.