Covid, Iss: "Progressivo peggioramento"

04 settembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "Si conferma un aumento nei nuovi casi segnalati" in Italia per la quinta settimana consecutiva, con un'incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni (17-30 agosto) di 23,68 per 100mila abitanti, in aumento dal periodo 6-19 luglio e simile ai livelli osservati all'inizio di maggio". E' quanto si legge nel monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità (Iss) e del ministero della Salute sull'epidemia di

Nella settimana che va dal 24 al 30 agosto, sono state 13 le Regioni e le Province autonome che hanno riportato un aumento nel numero di casi diagnosticati rispetto alla settimana precedente. "In quasi tutte le Regioni e Province autonome continua a essere segnalato un numero elevato di nuovi casi e si osserva sostanzialmente un trend in aumento da diverse settimane. Questo deve invitare alla cautela - si legge nel report - in quanto denota che nel Paese la circolazione di Sars-CoV-2 è sempre più rilevante". Sebbene sia segnalato, in quasi tutte le Regioni, un iniziale aumento nel numero di ospedalizzazioni, in nessuna delle Regioni/Ppaa - rassicura il report - sono stati identificati segnali di sovraccarico dei servizi sanitari assistenziali. Si conferma, inoltre, l'importante e crescente impegno dei servizi territoriali (Dipartimenti di Prevenzione) per far sì che i focolai presenti siano prontamente identificati ed indagati.

L'ETA' MEDIA - Aumenta, anche se di poco, l'età media dei nuovi casi di Covid-19 in Italia. Secondo i dati del monitoraggio sul periodo 24-30 agosto, l'età mediana dei casi diagnosticati è di 32 anni, in leggero aumento rispetto alla settimana scorsa, quando era di 29 anni. Il report ricorda infatti come la circolazione di Sars-CoV-2 avvenga oggi "con maggiore frequenza nelle fasce di età più giovani, in un contesto di avanzata riapertura delle attività commerciali (inclusi luoghi di aggregazione) e di aumentata mobilità". Il monitoraggio conferma inoltre "il cambiamento nelle dinamiche di trasmissione (con emergenza di casi e focolai associati ad attività ricreative sia sul territorio nazionale che all'estero) osservato nelle settimane precedenti".

I FOCOLAI - Nella settimana di monitoraggio dal 24 al -30 agosto sono stati riportati complessivamente 1.799 focolai attivi di cui 649 nuovi, entrambi in aumento per la quinta settimana consecutiva (nella precedente settimana di monitoraggio erano stati segnalati 1.374 focolai attivi di cui 490 nuovi). "Questo comporta - si legge nel report - un sempre maggiore impegno dei servizi territoriali nelle attività di ricerca dei contatti che sono riusciti finora a contenere la trasmissione locale del virus".

RT NAZIONALE - "

ULTERIORI MISURE SE PEGGIORA IL TREND - "La situazione descritta in questo report, relativa prevalentemente a infezioni contratte nella seconda decade di agosto 2020, conferma la presenza di importanti segnali di allerta legati a un aumento della trasmissione locale. Al momento i dati confermano l'opportunità di mantenere le misure di prevenzione e controllo già adottate dalle Regioni/Province autonome", e "di essere pronti all'attivazione di ulteriori interventi in caso di evoluzione in ulteriore peggioramento". "Sebbene i servizi territoriali siano riusciti finora a contenere la trasmissione locale del virus - si legge nel report - viene ripetutamente segnalato un carico di lavoro eccezionale che rischia di compromettere la tempestiva gestione dei contatti, oltre che non assicurare le attività non-collegate a questa emergenza". "Si raccomanda alla popolazione - conclude l'analisi - di prestare particolare attenzione al rischio di contrarre l'infezione in situazioni di affollamento in cui si osserva un mancato rispetto delle misure raccomandate, e durante periodi di permanenza in Paesi o aree con una più alta circolazione virale. In questi casi, si raccomanda di prestare responsabilmente particolare attenzione alle norme comportamentali di prevenzione della trasmissione di Sars-CoV-2, in particolare nei confronti di fasce di popolazione più vulnerabili".