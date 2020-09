Coronavirus: solo un contagio in province Sondrio e Lodi, 144 nel Milanese

04 settembre 2020 a

Milano, 4 set. (Adnkronos) - Record di tamponi effettuati, più guariti e dimessi, ma i nuovi casi positivi al coronavirus tornano a salire in Lombardia: sono 337 (di cui 65 'debolmente positivi' e 15 a seguito di test sierologico) e si registrano in tutte le province con un solo contagio a Sondrio e Lodi. E' il bilancio del bollettino quotidiano sull'emergenza Covid diffuso da Regione Lombardia. Nel dettaglio i nuovi casi per provincia: Milano 144, di cui 78 a Milano città, Bergamo 26, Brescia 36, Como 13, Cremona 7, Lecco 8, Lodi 1, Mantova 32, Monza e Brianza 33, Pavia 10, Sondrio 1 e Varese 14.