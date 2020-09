Brevetti: Evi (M5S), 'Tub è grande occasione di riscatto per Milano'

04 settembre 2020 a

Milano, 4 set. (Adnkronos) - "Milano si candida ad ospitare il Tribunale unificato dei Brevetti. Dopo il fallimento dell'Ema, questa nuova opportunità per la città di Milano rappresenta sicuramente una grande occasione di riscatto. Ringraziamo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e tutto il governo per la scelta lungimirante: Milano è da sempre la città delle idee, della creatività e del genio italiano". Così in una nota Eleonora Evi, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

"L'ufficio europeo che garantisce e protegge i brevetti europei non può che trovarvi ospitalità, Milano è la sua collocazione naturale. Adesso prepariamo al meglio la competizione con le altre città europee, questa volta, tutti uniti e insieme, possiamo farcela", conclude.