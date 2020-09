Scuola: assessore lombardo,'rischio no gel e mascherine per 55mila ragazzi'

03 settembre 2020 a

Milano, 3 set. (Adnkronos) - "A pochissimi giorni dall'avvio dell'anno scolastico attendiamo di sapere, con non poca apprensione, se i nostri giovani iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale saranno esclusi o meno dalla distribuzione di mascherine e gel igienizzanti". Lo dichiara l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, Melania De Nichilo Rizzoli. La comunicazione diffusa lo scorso 26 agosto dal Miur in merito alla distribuzione di questi materiali "pareva non ricomprendere gli studenti della IeFP", si legge nella nota.

"Per evitare spiacevoli imprevisti e per mostrare ancora una volta la nostra disponibilità a collaborare il presidente di Regione Lombardia ha voluto scrivere il 28 agosto una lettera per chiedere chiarimenti al ministro dell'Istruzione e al Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. A distanza, ormai, di quasi una settimana non è giunta alcuna risposta. Sono sinceramente preoccupata dal momento che mancano solo undici giorni al ritorno in aula dei nostri studenti. Chiediamo solo di sapere come stanno le cose per far sapere alle famiglie e agli enti di formazione se possono contare o meno sull'aiuto del governo", ha aggiunto.