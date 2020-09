Satispay: tra 250 aziende fintech a più rapida crescita per Cb Insight

03 settembre 2020 a

Milano, 3 set. (Adnkronos) - Satispay è l'unica società italiana a comparire nella classifica 2020 di Cb Insight 'Fintech 250', che premia le aziende fintech a più rapida crescita nel mondo. Satispay era stata inserita per la prima volta nel 2018: la sua presenza quest'anno "conferma la validità dell'originale modello di mobile payment di Satispay nonché la capacità di esecuzione della strategia di crescita misurata in base agli importanti risultati ottenuti", spiega una nota. Quest'anno le aziende che hanno partecipato a Fintech 250 provengono da 25 Paesi diversi e fanno parte di 19 categorie che spaziano dal retail banking alle criptovalute, dall'assicurazione all'asset management.

"Le aziende che sono state incluse nella lista Fintech 250 della scorsa edizione hanno raccolto oltre 22 miliardi di dollari di investimenti e abbiamo visto oltre 20 di loro essere quotate o acquisite. Ci aspettiamo che anche le Fintech 250 di quest'anno possano avere un egual successo in futuro, grazie alla loro capacità di trasformare continuamente il modo in cui le persone spendono, risparmiano e investono il loro denaro", sottolinea Anand Sanwal, ceo di Cb Insights.

"Far parte di questa prestigiosa classifica come uno dei player che oggi si continuano a distinguere in un mercato mondiale caratterizzato da uno straordinario fermento è un'importantissima conferma della forza del modello di business che abbiamo costruito, che stiamo sviluppando e cominciato a portare anche all'estero. Questo riconoscimento ci sprona a fare ancora di più per raggiungere il nostro ambizioso obiettivo di diventare lo strumento finanziario più utilizzato in Europa", spiega Alberto Dalmasso, co-founder e ceo di Satispay. Il team di ricerca di CB Insights ha selezionato le società Fintech 250 tra un pool di 16mila candidati.