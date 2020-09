03 settembre 2020 a

Milano, 3 set. (Adnkronos) - Il Consiglio comunale di Milano si terrà giovedì 10 settembre alle ore 16. I lavori si svolgeranno in presenza in aula consiliare, come stabilito nel corso della riunione odierna di capigruppo e Ufficio di presidenza. E' quanto si legge in una nota di Palazzo Marino.