Mafia: De Corato, 'omaggio a Dalla Chiesa è carcere a boss fatti uscire col Covid'

03 settembre 2020 a

a

a

Milano, 3 set. (Adnkronos) - "In occasione del 38esimo anniversario dalla morte del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, il miglior modo per rendere omaggio alla sua memoria, sarebbe stato quello di riportare in carcere i 112 boss mafiosi fatti uscire di prigione con la scusa del Covid". Lo afferma l'assessore lombardo alla Sicurezza, Riccardo De Corato, in merito all'anniversario della scomparsa del Generale Dalla Chiesa.

"Milano e l'Italia intera, devono a lui la sconfitta delle Brigate Rosse, anche se questo viene spesso dimenticato. Grazie alla sua dedizione e professionalità, su sua proposta nel 1974 nacque il Nucleo speciale antiterrorismo dei carabinieri, oggi Ros", aggiunge.

"In quel vile attentato persero la vita, oltre al generale dell'Arma e prefetto di Palermo, anche la moglie Emanuela Setti Carraro, che decise di rimanere al suo fianco nonostante fosse pericoloso, e l'agente della scorta Domenico Russo. Colgo l'occasione per rinnovare alle famiglie delle vittime di questo attentato la mia vicinanza", conclude De Corato.