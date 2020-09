Ithra Dubai raggiunge un'altra pietra miliare con il sollevamento del Link nella sua posizione finale, 100 metri sopra il livello del suolo

03 settembre 2020 a

Il Link sarà in cima alla lista dei desideri dei viaggiatori più esigenti in tutto il mondo

DUBAI, EAU, 3 settembre 2020 /PRNewswire/ -- In occasione di un evento molto atteso, Ithra Dubai, società interamente di proprietà della Investment Corporation of Dubai, ha raggiunto una nuova pietra miliare con il sollevamento della prima sezione del Link, lunga 192 metri, che ora collega le due torri dell'iconico One Za'abeel a 100 metri sopra il livello del suolo.

La società costruttrice ha realizzato in 12 giorni il sollevamento di circa 8.500 tonnellate, tra i più pesanti mai effettuati nella regione. Per l'operazione sono stati utilizzati oltre 110 martinetti speciali e martinetti a trefolo per impieghi gravosi, che hanno richiesto uno sforzo concertato da parte di un team di esperti globali nei settori dell'edilizia, dell'ingegneria e degli appalti.

La prima parte del Link è ora nella sua posizione finale. Il secondo sollevamento di 900 tonnellate, previsto per ottobre, completerà la struttura di collegamento per una lunghezza finale di 226 metri, che si collocherà tra le principali meraviglie ingegneristiche e segnerà un nuovo record internazionale come il più lungo edificio a sbalzo del mondo.

Issam Galadari, Direttore e CEO di Ithra Dubai, ha dichiarato: "L'iconico One Za'abeel di Ithra Dubai e il suo incredibile Link sono meraviglie moderne dell'ingegneria e del design, un omaggio alla visione pioneristica di Dubai e alla grandezza della città. La sconfinata ingegnosità di questo progetto attirerà visitatori di tutto il mondo offrendo loro il meglio sia nel settore degli affari che dello svago. One Za'abeel entrerà presto nell'elenco delle meraviglie di Dubai."

Con una vista spettacolare a 360 gradi di Dubai, il Link offrirà ai turisti e ai residenti un'impareggiabile selezione di ottimi ristoranti, lussuose strutture ricettive e di intrattenimento, e sarà dotato di piattaforma di osservazione, palestra, spa, piscina, sala eventi e terrazza sul tetto.

Il pluripremiato progetto di sviluppo a uso misto, il cui completamento è previsto per la fine del 2021, incarna l'avanguardismo di Dubai, che modella la propria offerta seguendo le esigenze della città stessa.

Il progetto comprende uffici di altissimo livello, 263 unità residenziali di fascia alta, un centro commerciale, 497 camere e appartamenti in hotel di lusso e il primo e unico resort urbano al mondo. L'edificio mira anche a ottenere la certificazione Gold LEED, in linea con "UAE Vision 2021" e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile.

L'iconico Za'abeel è la porta di ingresso al distretto finanziario di Dubai DIFC, idealmente collegato al Dubai World Trade Center.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1247256/Ithra_Dubai_The_Link.mp4Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1247243/Ithra_Dubai_Logo.jpg

