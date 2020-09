Amministrative: Santangelo, 'M5S non appoggerà Ingroia a Campobello di Mazara'

03 settembre 2020 a

Palermo, 3 set. (Adnkronos) - Il MoVimento 5 Stelle non presenterà nessuna lista e non sosterrà Antonino Ingroia né altri candidati sindaci per le elezioni amministrative di Campobello di Mazara". Questa la presa di posizione espressa dal delegato per il coordinamento degli Enti locali amministrati dal MoVimento 5 Stelle, senatore Vincenzo Santangelo, che "smentisce categoricamente la notizia diffusa nelle ultime ore riguardante un presunto sostegno del MoVimento 5 Stelle all''ex PM Antonino Ingroia, candidato sindaco per il Comune di Campobello di Mazara". "Si tratta di notizie assolutamente false e prive di alcun fondamento. Il consigliere uscente del MoVimento 5 Stelle, Tommaso Di Maria, sta facendo delle scelte personali che non sono state avallate dal MoVimento 5 Stelle".

Dello stesso avviso "anche i facilitatori regionali per le relazioni interne del MoVimento 5 Stelle, la Portavoce in Parlamento Angela Raffa e il Portavoce all'Ars, Antonio De Luca". Secondo la deputata del MoVimento 5 Stelle "La condivisione di un progetto per le elezioni amministrative passa sempre da un ampio confronto sui programmi e le cose da fare. Queste fughe in avanti, questo voler abusare del nostro simbolo e del nostro nome, è francamente sconfortante. Tutte le liste che il Movimento 5 Stelle presenta alle elezioni amministrative sono pubblicate, con largo anticipo, online sul nostro sito. E' visibile a chiunque anche il curriculum di ogni candidato. I cittadini hanno il diritto di conoscere e approfondire le competenze di coloro che si candidano. Noi abbiamo sempre combattuto il voto clientelare. Dobbiamo imparare a premiare il merito. Per il futuro invitiamo i giornalisti a verificare sul nostro sito prima di pubblicare notizie non veritiere, furbescamente messe in giro per raccogliere qualche voto in più, traendo in inganno i cittadini".