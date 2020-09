03 settembre 2020 a

Roma, 3 set. (Adnkronos) - Misure sul trasporto pubblico scolastico, messe nero su bianco dalla ministra Paola De Micheli, e ulteriori risorse per l'edilizia scolastica sono contenute in un decreto che, a quanto apprende l'Adnkronos, sarà discusso e approvato, salvo sorprese, dal Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi. Nello stesso decreto sono previste le misure economiche a sostegno di Lampedusa.