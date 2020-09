Suez: Ceo Veolia, 'prezzo 'fair', nostro progetto amichevole'

02 settembre 2020 a

Parigi, 2 set. (Adnkronos) - L'offerta di circa 3 miliardi di euro per il 29,9% di Suez "è un'offerta con un prezzo fair che tiene conto della capacità di creare ricchezza". Ad affermarlo ai microfoni della tv 'Bfm Business' è l'ad di Veolia Antoine Frérot illustrando l'offerta presentata a Engie per rilevare la quota del 29,9% di Suez. Frérot che spiega che si tratta di un "progetto amichevole" e l'obiettivo è quello "di convincere le parti dei benefici di una tale operazione". Tuttavia il Ceo di Veolia "non esclude il lancio di un'Opa nel caso in cui l'offerta che ha una durata di un mese venisse respinta". Il Cda di Suez nei giorni scorsi ha parlato di un'offerta non sollecitata e che creava incertezza.

Frérot si è detto "disponibile" a incontrare il Ceo di Suez, Bertrand Camus "per discutere di questo magnifico progetto" che farà di Veolia-Suez "un leader mondiale del settore con una quota di mercato a livello mondiale del 5%. Con questo progetto possiamo creare un grande campione della trasformazione ecologica". Insomma, spiega Frérot, "è un progetto che beneficerà a tutti: ai clienti, ai dipendenti, al pianeta e alla Francia".

Il Ceo di Veolia ha spiegato di aver illustrato al premier Jean Castex il progetto che avrebbe ammesso che si trattava di "un bel progetto". Meridiam, per quanto riguarda il settore idrico, dovrebbe rilevare gli asset che Veolia in caso di fusione con Suez dovrebbe cedere. "Meridiam ha un ambizioso progetto nel settore idrico. Ha mezzi importanti e assicurerà il mantenimento dei livelli occupazionali".