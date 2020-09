02 settembre 2020 a

Parigi, 2 set. (Adnkronos) - Suez ha firmato un accordo con Amp Capital, UniSuper e Macquarie Prism per la cessione del 4,8% della sua partecipazione in AquaSure per 76 milioni di dollari australiani. Lo rende noto il gruppo francese. Il perfezionamento dell'operazione è previsto per il terzo trimestre del 2020. Al termine di questa operazione, la quota di Suez in AquaSure si attesterà al 6,9%.