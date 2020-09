Spazio: rinviato per maltempo lancio Vega

02 settembre 2020 a

Roma, 2 set. (Adnkronos) - Rinviato il lancio di Vega, che era previsto per questa notte. Una nuova data di lancio per il lanciatore dell'Agenzia spaziale europea (Esa) che deve portare per la prima volta in orbita 53 satelliti sarà annunciata successivamente. Lo rende noto Esa precisando che sono state rinviate le operazioni finali di preparazione al lancio, previsto durante la notte, a causa del tifone Maysak sopra la Corea del Sud, dove si trova il centro di telemetria di Jeju.