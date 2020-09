Musica: Scala e Filarmonica ripartono con Chailly da Messa da Requiem e Nona di Beethoven (3)

02 settembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Il 4 ottobre il maestro Chailly inaugura il ciclo di doppi concerti autunnali della Filarmonica della Scala con Aria di Respighi, la Serenata per fiati op. 44 di Dvorák, Apollon Musagète di Stravinskij. Le misure per il distanziamento che limitano la capienza del Piermarini hanno indotto la Filarmonica a recuperare gli appuntamenti annullati dall'inizio del lockdown con una Stagione d'Autunno che prevede per ogni programma un doppio concerto di domenica, con matinée e turni serali, per permettere la partecipazione di tutti gli abbonati, e con programmi originali senza intervallo. Il maestro tornerà sul podio della Filarmonica il 14 dicembre per l'inaugurazione della Stagione di Concerti 2020-2021.

Dal 6 al 19 ottobre Chailly torna a Aida dopo l'inaugurazione della Stagione 2006/2007 con regia, scene e costumi di Franco Zeffirelli. Questa volta non ci saranno ispirazioni pittoriche e scene monumentali, ma un cast che schiera Saioa Hernández, Anita Rachvelishvili, Francesco Meli e Luca Salsi e la possibilità di ascoltare per la prima volta una versione del terzo atto di recente scoperta.