Palermo, 2 set. (Adnkronos) - Al via, tra poco, in rada, davanti al porto di Palermo, al trasbordo dei 353 migranti a bordo della Sea watch 4 sulla nave quarantena 'Allegra' di Grandi navi veloci. Le due navi sono in avvicinamento. La Sea watch viene affiancata da una motovedetta della Guardia costiera.