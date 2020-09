Migranti: leghisti sotto p. Chigi, t-shirt e cartelli 'processate anche me' (2)

02 settembre 2020 a

(Adnkronos) - "Per mancanza di capacità di gestione del fenomeno migratorio - lamenta Romeo - i nostri amministratori sono in grandissima difficoltà, la causa è l'incapacità totale del governo. Anche col Covid ci saremmo aspettati maggiore attenzione, invece assistiamo a continui sbarchi e una volta sbarcati a nessuno interessa dei migranti approdati sulle nostre coste". L'esponente della Lega rimarca poi la situazione degli hotspot, "dove si ritrovano ammassati, in molti scappano con tutti i rischi del caso. La percentuale dei positivi al Covid è sopra la media nazionale, c'è un problema sia di tipo sanitario che di sicurezza".

"Si rischia di vanificare gli sforzi sostenuti dagli italiani durante il lockdown - prosegue Romeo - lo aveva detto anche Conte durante la visita ad un hotspot, ma il premier racconta storie, dice una cosa e ne fa un'altra e il risultato è una situazione al collasso. Urge un provvedimento chiave per risolvere il problema e fare sostanzialmente quel che aveva fatto Salvini. Con Salvini ministro dell'Interno il numero dei migranti si era ridotto, Salvini ha realizzato un contenimento che è quel che servirebbe oggi. E invece vogliono addirittura cambiare i decreti sicurezza per peggiorare ulteriormente la situazione, la sinistra deve finirla col dogma dell'accoglienza indiscriminata", mentre il M5S "dichiarava che non voleva che l'Italia diventasse un campo profughi, ma è quel che sta succedendo oggi. L'unico ministro che è riuscito a contenere il fenomeno migratorio viene invece mandato dal Parlamento a processo".