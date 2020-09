Meteo: Lombardia, domani soleggiato, ma da domenica possibili piogge

02 settembre 2020 a

a

a

Milano, 2 set. (Adnkronos) - Sulla Lombardia permangono oggi condizioni di instabilità a causa della presenza di un vortice depressionario sull'Europa Centrale. Da domani lo stesso vortice traslerà definitivamente verso il Mar Baltico, lasciando spazio al ritorno dell'alta pressione e a condizioni di tempo più soleggiato con temperature in aumento. Tuttavia, viene ritenuto probabile l'arrivo di una nuova perturbazione a partire da domenica con nuove precipitazioni. Le temperature, che da domani a domenica sono previsto in aumento, subiranno quindi un successivo calo. Lo rende noto l'Arpa regionale nel suo bollettino meteo.

Domani, giovedì 3 settembre, prevalenza di cielo sereno, al più poco nuvoloso sui rilievi prealpini nel pomeriggio e nuvoloso al mattino localmente sulla pianura meridionale, qui per nubi basse. Precipitazioni: assenti eccetto residui rovesci nella notte sulla bassa pianura orientale. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in lieve aumento. Valori minimi in pianura tra 12-16 gradi, massimi tra 24-28 gradi. Altri fenomeni: locali foschie dense o banchi di nebbia possibili al primo mattino tra pavese, lodigiano e cremonese.