Lombardia: assessore Terzi, 'da Regione 271 mln per opere pubbliche nel Mantovano' (2)

(Adnkronos) - "Sempre all'interno del 'Piano Fontana' - ha aggiunto - abbiamo finanziato con 7,5 milioni di euro la Gronda Nord Viadanese, opera molto attesa. Andiamo a coprire l'intero finanziamento del secondo stralcio del secondo lotto: da Corte Codella alla SP59. Regione Lombardia, ancora una volta, dimostra concretamente di essere vicina al territorio: di fatto, assicuriamo risorse che altri non assicurano".

Nel piano sono presenti anche stanziamenti a favore del Porto di Valdaro per un totale di 1,8 milioni di euro. 2In particolare 800mila euro sono previsti per il completamento del porto: si tratta di realizzare opere di urbanizzazione necessarie ad ampliare l'infrastruttura portuale, come banchine e piazzali. Ammonta inoltre a 780mila euro lo stanziamento per le opere elettriche e di illuminazione del raccordo ferroviario Frassine-Valdaro. Infine sono previsti 300mila euro per la messa a norma di un magazzino lesionato", ha concluso.