Daverio: Senna (Lega), 'figura fondamentale per Milano'

Milano, 2 set. (Adnkronos) - "Un grandissimo intellettuale, grande anche umanamente. Philippe Daverio ha avuto la rarissima capacità di saper coniugare la sua grandezza culturale alla semplicità: non è mai stato snob o elitario. Anzi, la sua capacità divulgativa è stata sempre al servizio di tutti i cittadini". Così Gianmarco Senna, consigliere lombardo della Lega, in ricordo del critico scomparso oggi.

"Da milanese, prima che da rappresentante delle istituzioni, sono grato per la sua opera e per tutto quello che ha donato alla nostra città. Voglio anche ricordare quando venne chiamato come Assessore dall'allora Sindaco leghista Formentini: Daverio fu un ottimo assessore e, al contrario di molti altri intellettuali, non ebbe mai pregiudizi verso la Lega, di cui comprese la forza dirompente fin dagli anni Novanta", aggiunge.

"Condivido le parole di cordoglio espresse dal Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e dall'Assessore Stefano Bruno Galli, così come la proposta di intitolargli una sala a Palazzo Lombardia o Palazzo Pirelli per ricordarlo degnamente" conclude Senna.