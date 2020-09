Daverio: Calderoli, 'lascia grande vuoto nella nostra cultura'

02 settembre 2020 a

Roma, 2 set. (Adnkronos) - "La scomparsa improvvisa del professor Philippe Daverio lascia un vuoto enorme. Se n'è andato un uomo di cultura che ha raccontato la nostra arte, la storia, la nostra tradizione e lo ha fatto con parole semplici e alla portata di tutti. Lo stimavo e lo apprezzavo come uomo e come intellettuale e docente. Una grande perdita per la nostra cultura". Lo afferma il senatore Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.