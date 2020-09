Coronavirus: prima udienza generale Papa a San Damaso, saluta fedeli con distanza sicurezza

02 settembre 2020 a

Città del Vaticano, 2 set. (Adnkronos) - Il Papa, senza mascherina ma mantenendo la distanza di sicurezza in base alle norme anti contagio, saluta nel cortile di San Damaso, all'interno del Vaticano, i fedeli arrivati per assistere all'udienza generale che stamani per la prima volta si svolgerà a San Damaso. Bergoglio poi dalla mano ai collaboratori che lo aiutano nella traduzione della catechesi nelle diverse lingue. I pellegrini -presenti naturalmente in numero contingentato -indossano la mascherina.