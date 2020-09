02 settembre 2020 a

a

a

Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Congratulazioni alla Tunisia per il nuovo Governo guidato da Hichem Mechichi. L'Italia è pronta a lavorare insieme per il rafforzamento della cooperazione strategica bilaterale, nell'interesse dei nostri due Paesi e dell'intera regione mediterranea". Lo scrive il premier Giuseppe Conte in un tweet.