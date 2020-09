Toscana: Marcucci, 'centrosinistra pensi ai prossimi anni, non a ultimi sondaggi'

01 settembre 2020 a

Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Il compito del centrosinistra in Toscana è quello di trasmettere l'idea della Toscana dei prossimi anni, non quello di gioire o spaventarci per i sondaggi". Lo afferma il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci, a proposito del sondaggio pubblicato da Il Sole 24 ore.

"La coalizione con Eugenio Giani-sottolinea- propone una regione sempre più attenta alla green economy, sempre più innovativa nel tessuto delle sue imprese, con una sanità efficiente, una qualità della vita che cresce in modo diffuso e capillare, una rete di accoglienza turistica sempre più specializzata.Insomma una Toscana competitiva, fiera della sua autonomia e delle sue tradizioni, sempre più Regione d'Europa. I nostri avversari propongono un territorio sempre più piccolo, chiuso, ostile, lontano dall'Europa. Gli elettori dovranno decidere tra queste due polarità".