Sono aperte le iscrizioni per l'edizione 2021 di Schneider Go Green che premia le idee degli studenti di tutto il mondo per un futuro più smart e sostenibile. Il 10 settembre la finale dell'edizione 2020

(Stezzano (BG), 01 settembre, 2020) - • L'8 settembre durante un evento live dedicato agli studenti, sarà lanciata l'edizione 2021 in collaborazione con AVEVA

• Sono 8 i team migliori che partecipano alle finali di Schneider Go Green 2020

• I 16 studenti finalisti sono stati selezionati tra 24.400 iscritti e 2.900 progetti

Stezzano (BG), 01 settembre, 2020 –

Schneider è profondamente impegnata sui temi di diversity e inclusion per questo motivo i 2900 progetti presentati vengono scelti tra Asia Pacifico, Nord America, Sud America, Cina, Europa, India, Medio Oriente e Africa e alle squadre si richiede di includere almeno una donna per favorire l'equilibrio tra i generi.

In Schneider, siamo profondamente impegnati sui temi diversity e inclusion, e incoraggiamo una rappresentanza equilibrata anche a livello di leadership.

I finalisti sono:

• Women in Energy: Rainbow Leung e Yvonne So, Università di Scienze e Tecnologia di Hong Kong, Hong Kong

• Asia Pacific: Felicia Shelly e Vincent Oktavian Kaulika Istituto di tecnologia di Bandung, Indonesia

• Nord America: Nainika Sudheendra e Omeed Noorbakhsh, Università del Tennessee Knoxville,USA

• Sud America: Jorge Polo e Angie Redondo Università Nazionale della Colombia, Colombia

• Cina: Yichen Yao e Yuxiao Lei from Xi'an, Università di University, Cina

• Europa: Kseniya Sherbakova e Batyr Ovezov, Università statale Sergo Ordzhonikidze di prospezione geologica, Russia

• India: Shalvi Shukla e Anirudh S Chakravarthy, BITS Pilani, India

• Medio Oriente e Africa: Abdallah Mohamed, Università tedesca del Cairo – GUC, Egitto e Habiba Abdelwahed, Università Americana del Cairo, Egitto

"Vogliamo costruire il futuro di Schneider con talenti che si sentano a proprio agio nel poter usare le loro migliori idee. Crediamo davvero che i talenti migliori siano in apprendimento continuo, osando rivoluzionare ed essere innovativi", commenta Charise Le, Direttrice delle risorse umane di Schneider Electric. "Con Schneider Go Green, cerchiamo giovani di talento che condividano i nostri obiettivi, la nostra mission e i nostri valori fondamentali e lavorino con noi per un futuro più sostenibile."

I team selezionati, supportati dai loro mentori di Schneider Electric, si stanno preparando per la fase finale della competizione. Gli studenti presenteranno le loro idee più innovative, sotto forma di casi aziendali, a una giuria composta da otto leader di Schneider Electric da tutto il mondo. I 16 talenti internazionali parteciperanno inoltre a un evento pre-finale - sempre digitale - in cui saranno impegnati in colloqui relativi alla loro carriera universitaria e ai desiderata lavorativi, presentazioni su progetti di innovazione e di incubazione delle loro idee con la possibilità di incontrare e di discutere con il CHRO (Chief HR Officer) del Gruppo e alcuni leader del top management di Schneider Electric.

Tutti gli studenti parteciperanno ad un colloquio e avranno la possibilità di lavorare in Schneider Electric. Il team vincitore inoltre sarà invitato a un viaggio all-inclusive a Boston, negli Stati Uniti, dove visiterà lo Schneider Innovation Hub, farà un tour personalizzato del MIT e dei Greentown Labs, il più grande incubatore di start-up tecnologiche per il clima del Nord America. “Ho amato tantissimo l'intera esperienza end-to-end, dalla partecipazione alle finali. L'aspetto che mi è piaciuto di più è stato la diversità che ho visto durante questa competizione", ha detto Nimisha Varma, vincitrice di Go Green 2019. "Schneider Electric sta davvero lavorando con grande slancio per la sostenibilità e sono davvero molto felice che questo stia accadendo".

Il concorso Schneider Go Green

Negli ultimi 10 anni, il progetto Schneider Go Green è cresciuto in modo esponenziale e ha coinvolto oltre 137.000 studenti e ricevuto oltre 21.700 progetti da tutto il mondo. Solo quest'anno, più di 24.400 studenti si sono iscritti al concorso da 172 paesi e sono state presentate oltre 2.900 idee innovative, stabilendo il record per la nostra competizione. Le squadre italiane in gara per l'edizione 2020 sono state 3, purtroppo nessuna è riuscita ad accedere alla fase finale del concorso. Le finali del 2020 si svolgeranno sempre durante un evento digitale, il 10 settembre.

Sono aperte le iscrizioni per l'edizione 2021

Il concorso 2021 verrà lanciato ufficialmente l'8 settembre 2020 con un

Chi è Schneider Electric

In Schneider Electric crediamo che l'accesso all'energia e alle tecnologie digitali sia un diritto umano fondamentale. Vogliamo fare in modo che tutti possano ottenere il massimo dall'energia e dalle risorse a disposizione, facendo sì che il nostro motto “Life Is On” si realizzi ovunque, per tutti e in qualsiasi momento. Forniamo soluzioni digitali per la gestione dell'energia e l'automazione, per l'efficienza e la sostenibilità. Integriamo le migliori tecnologie a livello mondiale, automazione in tempo reale, software e servizi, in soluzioni per abitazioni, edifici, data center, infrastrutture e industrie. Ci impegniamo per sostenere le infinite possibilità di una comunità aperta, globale e innovativa, che condivide con passione la nostra mission e i valori di inclusione e responsabilizzazione.

