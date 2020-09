Referendum: De Maria (Pd), 'domani alla Camera per spiegare ragioni del Sì'

01 settembre 2020 a

Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Ci sono molte buone ragioni per dire sì al referendum costituzionale. Ragioni che vanno spiegate e argomentate perché quando è in gioco il funzionamento delle istituzioni il confronto deve essere ampio e approfondito. Iniziamo domani alla Camera alle 14 e 30 con un incontro promosso da esponenti del Pd che già si sono pronunciati per il Sì. In attesa della Direzione nazionale del prossimo 7 settembre. Aprirà i nostri lavori Stefano Ceccanti e li concluderà Maurizio Martina. Sarà possibile seguire l'iniziativa dal sito di Radio Radicale che ringraziamo per la disponibilità (www.radioradicale.it)". Lo sottolinea Andrea De Maria, deputato Pd e Segretario di Presidenza della Camera.