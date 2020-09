Referendum: blog M5S, 12 settembre #VotaSi'Day, banchetti e gazebo in piazze (2)

01 settembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "Ci stanno dicendo - prosegue il post sul blog delle Stelle - che i risparmi resi possibili da questa riforma sarebbero ben poca cosa rispetto al bilancio dello Stato. Ma questo è un ragionamento da burocrati, di persone lontane anni luce dal Paese reale. Il bilancio dello Stato, infatti, è enorme: supera gli 800 miliardi di euro e non può certo essere un valido termine di riferimento, a meno che non lo si faccia in modo del tutto fuorviante e strumentale".

"Risparmiare 300 mila euro al giorno, cioè 100 milioni l'anno, per un totale di quasi mezzo miliardo a legislatura, non è un dettaglio e non lo è in particolare in un momento di crisi come quello che stiamo tutti attraversando. Il taglio di quei costi non rappresenta solo un risparmio, ma risponde a un'esigenza reale della democrazia italiana: essere sempre più vicina ai cittadini e questo può avvenire anche attraverso la riduzione netta di spese che non determinano alcun valore aggiunto, non corrispondono ad alcuna utilità sociale e non hanno pari nel resto del mondo. Per questo ci battiamo per la riduzione del numero di parlamentari: per dare a questo Paese istituzioni più efficienti, più sobrie, più vicine ai bisogni dei cittadini", conclude il blog del M5S.