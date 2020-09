PENNY Market: Smemoranda firma la collezione di borse ecosostenibiliDal 3 settembre, per i clienti PENNY Card, la nuova esclusiva collezione

01 settembre 2020 a

(Cernusco S/N 1 settembre 2020) - Cernusco S/N 1 settembre 2020 – “I Love Eco”, si chiama così la nuova esclusiva collezione di borse ecosostenibili firmata Smemoranda, che dal 3 settembre sarà disponibile per i clienti PENNY Card. Borse utili per tutte le occasioni, in città come durante le gite fuoriporta, realizzate riciclando bottiglie in Pet, nel rispetto e a sostegno dell'ambiente.

Dalla borsa a tracolla, al beauty case, dal pratico borsone da viaggio, allo zaino e alla shopping bag, la nuova collezione “I Love Eco”, in 100% PET riciclato, è dedicata a tutti coloro i quali hanno a cuore la salvaguardia dell'ambiente senza rinunciare al design e alla filosofia Smemoranda. Una linea in cui qualità italiana e materiali green, si uniscono per prodotti unici ed esclusivi. Riservata ai possessori di PENNYCard, l'iniziativa partirà il 3 di settembre e sarà attiva sino al 29 novembre e sarà attiva presso i punti vendita PENNY Market. Confermato il format delle collezioni PENNY, basato sul sistema della raccolta bollini; un bollino ogni 15€ di spesa con PENNYCard e, raccolti i bollini necessari, i prodotti possono essere ottenuti gratuitamente o tramite contributo.

Afferma Monica Dimaggio, Coordinatrice Nazionale Sostenibilità PENNY Market: “Questa iniziativa sposa in pieno la mission di PENNY Market alla sostenibilità e all'attenzione per l'ambiente, che è al centro dei nostri valori e lo sarà sempre di più in termini di attività. Inoltre - prosegue Dimaggio - siamo particolarmente orgogliosi che Smemoranda, marchio italiano conosciuto da generazioni di studenti, abbia deciso di legare il proprio nome a quello di PENNY Market, soprattutto in riferimento a questa proposta, che ha al centro lo sviluppo green, comune ad entrambi i marchi”.

"Siamo lieti di collaborare con Penny Market, importante azienda della distribuzione italiana che ha intrapreso un percorso di eco sostenibilità sia all'interno e che all'esterno dell'azienda. Questa nuova linea di borse I love Eco Smemoranda viene offerta in esclusiva ai clienti Penny market per il 2020. Smemoranda negli anni ha promosso e gestito, oltre al diario più amato da intere generazioni di studenti, numerosi prodotti e progetti di sensibilizzazione, informazione e comunicazione, anche sul piano della responsabilità sociale, con specifico interesse per la tutela ambientale”. Così Nico Colonna- Presidente e fondatore di Smemoranda

L'operazione “I Love ECO” sarà supportata da un'importante comunicazione sul volantino PENNY, ADV su WEB e SoMe – con anche un video spot digitale dedicato –, sul sito PENNY Market e attraverso radio nazionali e in-store.

Penny Market, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata.

