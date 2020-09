Palermo: aggiudicati lavori risanamento caserma Dalla Chiesa

01 settembre 2020 a

Palermo, 1 set. (Adnkronos) - Sono stati aggiudicati dal dipartimento regionale Infrastrutture i lavori di risanamento della storica caserma ‘Carlo Alberto Dalla Chiesa' di Palermo in via Vittorio Emanuele, sede del comando Legione carabinieri Sicilia. "Poco prima del lockdown - dice l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone - avevamo formalizzato il decreto di finanziamento da oltre sette milioni di euro per quest'opera molto attesa dalla città di Palermo". "Oggi, nonostante le difficoltà e i fisiologici rallentamenti dell'attività amministrativa - aggiunge -, abbiamo assegnato l'appalto lavorando in sinergia anche con la Città metropolitana e la stessa Arma dei carabinieri. Dunque, nelle prossime settimane, partiranno i lavori di manutenzione straordinaria del prestigioso edificio e il miglioramento della fruibilità dei suoi aspetti monumentali. Il Governo Musumeci, con l'impegno delle strutture della Regione, prosegue spedito nel proprio programma di risanamento del patrimonio pubblico siciliano e di investimento su caserme e presidi di legalità del nostro territorio", conclude l'assessore.