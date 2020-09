Milano: fermato per un controllo colpisce agente e gli frattura una costola

01 settembre 2020 a

Milano, 1 set. (Adnkronos) - Gli agenti della Polizia ferroviaria, durante un servizio di vigilanza nella stazione di Milano Centrale, hanno avvicinato ieri sera poco prima delle 23, un uomo per un controllo. Il giovane, dopo aver gettato a terra un contenitore, si è dato alla fuga e, prima di essere bloccato, ha colpito gli agenti con diversi pugni. Nel contenitore recuperato, i poliziotti hanno trovato 12 grammi di hashish.

Il 29enne originario del Gambia è stato trovato in possesso di alcuni grammi della stessa sostanza e di 80 euro e per lui è scattato l'arresto per detenzione di droga finalizzata allo spaccio e per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Uno degli agenti della Polfer, a seguito dei colpi ricevuti, è stato visitato all'ospedale Niguarda dove i medici hanno riscontrato una frattura scomposta della cartilagine costale giudicata guaribile in 30 giorni.