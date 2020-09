Fase 3: riaperti in Lombardia asili nido e servizi per infanzia

01 settembre 2020 a

Milano, 1 set. (Adnkronos) - "Un'ottima notizia per i bambini e per le loro famiglie. È stato messo in campo uno sforzo importante per permettere a questi servizi di riprendere le loro attività il prima possibile, garantendo allo stesso tempo il necessario rispetto delle norme sanitarie. Per questo voglio ringraziare tutte le parti coinvolte e sottolineare il clima di grande collaborazione e partecipazione in cui si sono svolti gli incontri". Così l'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità della Regione Lombardia, Stefano Bolognini, sulla ripresa in Lombardia dei servizi per l'infanzia. "Naturalmente - ha precisato l'assessore - la riapertura dei servizi in data 1 settembre non è un obbligo. Al contrario, abbiamo dato facoltà ai gestori, sia pubblici che privati, di individuare in autonomia, tenendo soprattutto in considerazione le necessità delle famiglie, la data di ripresa delle attività in modo da poter garantire la massima sicurezza per tutti, bambini, famiglie ed operatori".

Condizione per potere riaprire in sicurezza sarà rispettare le disposizioni delle linee guida nazionali e delle ordinanze regionali. In questi documenti viene raccomandata una suddivisione dei bambini in gruppi stabili, viene ribadita la necessità di garantire la tutela dei minori con fragilità, viene prevista la possibilità di effettuare test diagnostici per gli operatori dei nidi e degli altri servizi per l'infanzia e viene posto l'accento su formazione, informazione e monitoraggio.

Inoltre, la misurazione della temperatura corporea prima di entrare nelle strutture è fortemente raccomandata. In caso di valore superiore a 37,5 gradi non sarà consentito l'accesso alla struttura e dovrà subito essere contattato il medico curante.