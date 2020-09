Fase 3: riaperti in Lombardia asili nido e servizi per infanzia (2)

01 settembre 2020 a

(Adnkronos) - Per Bolognini è "fondamentale una ripresa delle attività dei nidi che consenta ai bambini di poter continuare il loro percorso di crescita in un ambiente educativo appropriato e in tutta sicurezza. In questo modo si potrà tener conto in egual misura dell'esigenza di prevenzione e gestione del rischio e del rientro al lavoro dei genitori dei bimbi. A questo proposito, vista la inevitabile maggiore complessità normativa ed organizzativa, abbiamo concordato con le Ats un'azione di sostegno alla riapertura attraverso la messa a disposizione di nuove figure professionali".

L'assessore sottolinea che "saranno almeno 30 in tutta la Lombardia, opereranno all'interno del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, e collaboreranno con la Vigilanza, gli Ambiti territoriali e gli Enti gestori. Il loro compito sarà facilitare l'adozione degli opportuni strumenti di prevenzione, per intervenire con celerità nelle situazioni di criticità, attivando tutte le risorse necessarie. Queste persone inoltre avranno il compito di offrire un supporto agli enti gestori, monitorare l'applicazione dei sistemi di prevenzione previsti, nonché raccogliere segnalazioni da parte dei gestori stessi, degli operatori e delle famiglie".

Il tema degli asili nido e dei servizi per l'infanzia, ha concluso l'assessore, "è fondamentale per noi. La priorità della Regione Lombardia è, in questo momento, quella di conciliare il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all'educazione dei bambini e delle bambine, con la necessità di tutelare la loro salute, nonché quella delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative".