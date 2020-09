Fase 3: a fiera calzatura Micam di Milano presenti 500 espositori e più di 5mila buyer

01 settembre 2020 a

Milano, 1 set. (Adnkronos) - Oltre 500 espositori e più di 5mila buyer provenienti soprattutto da Italia ed Europa hanno confermato la propria partecipazione a Micam, il salone internazionale della calzatura che si terrà a Fiera Milano dal 20 al 23 settembre. “Micam Milano sarà la prima manifestazione di grandi dimensioni che si terrà a Fiera Milano Rho dopo il lockdown e rappresenta l'occasione concreta per le nostre aziende del comparto calzaturiero di far ripartire il business", spiega il presidente di Micam, Siro Badon.

"È il primo appuntamento per sviluppare la campagna vendita di un settore strategico per il Made in Italy. L'incontro in fiera rimane la via privilegiata per procedere alle contrattazioni degli ordini dopo aver toccato con mano i campionari e soprattutto, partecipando alla rassegna, ci si confronta con i colleghi e gli operatori del settore per capire dove va il mercato, cogliendone in anticipo i trend. Tengo inoltre a sottolineare che, l'erogazione di un finanziamento alle aziende italiane che partecipano a manifestazioni internazionali da parte del governo, sia una soluzione concreta per far ripartire il settore sui mercati internazionali. Grazie ai fondi messi a disposizione da Simest, si potrà partecipare alla rassegna espositiva con contributi agevolati e a fondo perduto”.

Micam occuperà i padiglioni 1, 2, 3, 4 e 6 della Fiera di Milano, mentre i padiglioni 1 e 3 cambieranno la denominazione in Premium ed ospiteranno la proposta più esclusiva di Micam e, per la prima volta, ci sarà un'area occupata da Mipel, la fiera internazionale della pelle e della borsa, e da Theonemilano Special, salone del prêt-à-porter femminile.