Coronavirus: mozione sfiducia a Fontana, su Rsa dimostrata incapacità totale (3)

(Adnkronos) - E "solo il 30 marzo 2020 si riteneva opportuno fornire alle Rsa indicazioni per la gestione operativa degli ospiti e del personale al fine di contenere le infezioni. Tra le altre cose, tali indicazioni decretavano il fallimento, per saturazione, del sistema sanitario lombardo, quando ritenevano opportuno che le cure degli over 75 anni, con precedenti fragilità, fossero prestate all'interno della struttura, per evitare ulteriori rischi di peggioramento dovuti al trasporto e all'attesa in Pronto Soccorso".