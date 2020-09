Coronavirus: mozione sfiducia a Fontana, sanità pubblica depotenziata e Lombardia immobile

01 settembre 2020 a

a

a

Milano, 1 set. (Adnkronos) - Di fronte a una sanità pubblica "fortemente depotenziata, vi è stato un sostanziale immobilismo di Regione Lombardia incapace culturalmente di comprendere il ruolo della medicina di territorio, igiene e sanità pubblica, prevenzione e sorveglianza epidemiologica". Sono alcune delle motivazioni alla mozione di sfiducia del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, firmata dai consiglieri regionali dei gruppi di opposizione, esclusa Italia Viva, presentata ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto regionale e dell'articolo 126 del Regolamento generale del Consiglio regionale.

Secondo le motivazioni della mozione, "nei confronti del comparto privato, abbiamo pagato lo scotto della visione sanitaria quasi trentennale della destra lombarda che ha lasciato il privato convenzionato libero di investire dove meglio riteneva, senza di contro contrattare con esso il mantenimento di un ruolo di responsabilità sociale in quelle strutture in tema di servizi ospedalieri a basso profitto, che era doveroso per regione garantire nella contrattazione complessiva di giusto profitto".