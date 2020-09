Coronavirus: mozione sfiducia a Fontana, affidamento test a Diasorin oscuro e inefficace (3)

01 settembre 2020 a





(Adnkronos) - Questa situazione "di profonda incertezza ha, purtroppo, dilatato i tempi di decisione al punto che sono stati persi due mesi di tempo preziosi durante i quali sono aumentati i contagi e i ricoveri".

Università e centri di ricerca, si continua nella mozione, "non sono stati coinvolti nel proporre soluzioni tecnologiche idonee a contenere l'epidemia per oltre tre mesi dall'inizio dell'emergenza. La rapida e definitiva esclusione dai tool diagnostici dei test rapidi, anche quando di validata specificità e scientificità poggia su un presupposto antiscientifico: si cita uno studio di Pavia in cui il test rapido sarebbe stato nettamente inadeguato in una popolazione di sospetti giunti in pronto soccorso. È evidente che la popolazione di pronto soccorso è composta per la maggior parte da pazienti acuti, da poco sintomatici e per cui le Igm ed Igg non si sono ancora sviluppate. Perciò si esegue il tampone nasofaringeo per la diagnosi di Ps e non la ricerca anticorpale".