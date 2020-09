Coronavirus: mozione sfiducia a Fontana, affidamento test a Diasorin oscuro e inefficace (2)

01 settembre 2020 a

(Adnkronos) - Nonostante questo, lo scorso 4 maggio, "il governatore Fontana per il tramite del suo assessore Gallera, affermava che i test sierologici 'prescelti' era addirittura in grado di superare, a differenza degli altri già presenti sul mercato, l'utilizzo dei tamponi tuttavia, un istante dopo, ribadiva che non vi erano evidenze scientifiche sul fatto che possano esistere test sierologici in grado di sostituire il tampone. E infatti, con delibera del 12 maggio 2020, veniva esplicitamente affermato che il risultato eventualmente positivo al test sierologico doveva essere interpretato in associazione con gli esiti clinici e tampone rinofaringeo".

Per i firmatari della mozione è "antiscientifico come si sia data enorme importanza politica ai cosiddetti anticorpi neutralizzanti, senza che studi scientifici ne abbiano esattamente definito il ruolo, né alcuno in Dg Welfare, sia stato in grado di spiegarne il valore, alla commissione sanità e al consiglio regionale. In tale delibera viene addirittura precisato che pure il servizio sanitario regionale non deve sostenere il costo dei test, e che la (sola) spesa del tampone rinofaringeo potrà essere restituita al cittadino tramite le Ats solo se entro i limiti definiti con successiva delibera del 12 maggio 2020, e solo in caso di positività".