Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Ancora un voto di fiducia alla camera, perché?? Per non incassare un No all'emendamento contro la proroga dei vertici dei servizi segreti. Giuseppe Conte sta togliendo la democrazia al paese. #Contedimettiti". Lo scrive in un tweet il deputato della Lega, Claudio Durigon.