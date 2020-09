Brevetti: Grimoldi (Lega), 'su candidatura sede Tribunale preoccupa silenzio governo'

01 settembre 2020 a

Milano, 1 set. (Adnkronos) - "Mancano nove giorni al vertice europeo decisivo per l'assegnazione della sede del Tribunale europeo unificato dei Brevetti e, al momento, le uniche due candidature ufficializzate restano quelle di Parigi e Amsterdam. Registriamo ancora il preoccupante silenzio del premier Conte e di tutti i ministri competenti in materia". Lo afferma Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier, in attesa della candidatura di una città italiana per ospitare la sede del Tub.

"Eppure, come hanno sottolineato oggi anche gli ordini professionali degli ingegneri e dei periti industriali, Milano è la città ideale per ospitare il Tub. Rinnoviamo quindi l'invito affinché il governo accolga la proposta dell'ad di Arexpo, Igor De Biasio, che ha messo a disposizione l'area di Mind come sede milanese del Tribunale europeo unificato dei Brevetti, che troverebbe così collocazione in un sito che già ospita la filiera della ricerca e dell'innovazione".