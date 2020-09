Appian è stata posizionata in qualità di leader nella valutazione dei Portali per le Agenzie di Assicurazioni di Forrester Research

01 settembre 2020 a

a

a

Il rapporto afferma che Appian si differenzia per la tecnologia low-code e per l'ampio toolkit di automazione che implementa AI, RPA, case management e molto altro ancora

MILANO, 1 settembre 2020 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) annuncia oggi di essere stata nominata come azienda leader da Forrester Research, Inc. nell'analisi indipendente "The Forrester Wave™": Insurance Agency Portals, Q3 2020". Appian ha ricevuto i punteggi più alti sia nella categoria dell'offerta esistente che in quella dedicata alla strategia.

Il rapporto di Forrester afferma che: "Per rimanere competitivi, gli agenti assicurativi hanno bisogno di funzionalità tecnologiche che consentano operatività omnicanale, che automatizzino in modo intelligente le vendite e il marketing e i flussi di lavoro, e che al contempo forniscano l'agilità operativa necessaria in un mercato assicurativo digitale in continua evoluzione".

Il rapporto sottolinea che "Appian si differenzia per il low-code e l'ampio toolkit di automazione... l' insurance agency portal beneficia di questa expertise ed è una piattaforma di automazione completa che implementa l'AI, l'RPA, le regole decisionali e il case management per automatizzare i flussi di lavoro dell'agenzia... La soluzione ha anche avanzate funzionalità di AI - permette ai vettori di raggruppare o incorporare servizi di AI di terze parti per fornire un routing intelligente dei processi basati sull'elaborazione del linguaggio naturale, il riconoscimento ottico dei caratteri e l'apprendimento automatico della macchina".

La ricerca sottolinea anche che: "Appian è una buona soluzione per le assicurazioni che operano a livello globale che stanno cercando di fornire rapidamente alle loro agenzie capacità omnicanale avanzate, analisi avanzate, motori per i suggerimenti e automazione intelligente…"

"Appian ha come obiettivo la creazione di soluzioni per le compagnie di assicurazione che le aiutino ad aumentare l'efficienza e l'efficacia durante l'intero ciclo di vita di una polizza. Abbiamo sviluppato una soluzione che consente agli assicuratori e ai loro agenti di offrire il più alto livello di servizio al cliente, e siamo orgogliosi di essere stati nominati leader nel recente rapporto di Forrester per Insurance Agency Portals" ha dichiarato Mike Heffner, Vice President di Appian.

A questo link è possibile leggere una copia gratuita del rapporto.

A proposito di Appian

Appian fornisce una piattaforma di sviluppo low-code che accelera la creazione di applicazioni aziendali ad alto impatto. Molte tra le più grandi organizzazioni al mondo utilizzano le applicazioni Appian per migliorare l'esperienza del cliente, raggiungere l'eccellenza operativa e semplificare la gestione globale del rischio e la compliance. Per ulteriori informazioni, visita www.appian.it

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1245594/Appian_Forrester_Wave_Insurance_Agency_Portals.jpg