Tlc: Mollicone (Fdi), 'accordo su rete unica non soddisfacente, garantire proprietà pubblica'

31 agosto 2020 a

a

a

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Con questo assetto societario, la nuova rete unica è molto lontana da come auspicavamo abbiamo chiesto una proprietà pubblica della rete ma ci ritroviamo un baricentro sbilanciato verso Tim". Ad affermarlo in una nota è il responsabile Innovazione di Fdi, il deputato Federico Mollicone.

"Ne va - spiega - della nostra sovranità digitale e della nostra competività economica: le infrastrutture strategiche, come le reti di telecomunicazione, devono essere di proprietà dello Stato. L'Italia si colloca al 24° posto nella graduatoria dei Paesi Ue per grado di digitalizzazione".

Per l'esponente di Fdi, "solo una rete di proprietà pubblica, in cui gli operatori siano messi tutti nelle stesse condizioni per offrire servizi competitivi ai cittadini, può garantire investimenti e una rapida diminuzione del divario digitale con le altre nazioni. Chiediamo che il governo Conte riferisca in parlamento".